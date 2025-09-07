https://news.day.az/world/1778782.html США провели разведку над Чёрным морем Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами Черного моря.
США провели разведку над Чёрным морем
Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами Черного моря.
Долетев до берегов Турции, борт направился в сторону Румынии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре