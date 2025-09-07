США провели разведку над Чёрным морем

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США Bombardier ARTEMIS II провел разведку над Черным морем.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Исходным пунктом борта был аэропорт вблизи города Констанца на юго-востоке Румынии. Самолет курсировал над нейтральными водами Черного моря.

Долетев до берегов Турции, борт направился в сторону Румынии.