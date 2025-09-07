В Кот-д’Ивуаре бегемот опрокинул лодку

В Кот-д'Ивуаре одиннадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как каноэ, на котором они плыли, было перевернуто бегемотом. Среди пропавших есть женщины, малолетние девочки и младенец.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление министра правительства страны Бельмонде Дого.

Инцидент произошел на реке Сассандра, неподалеку от города Буйо, когда лодка перевозила местных жителей. Трое пассажиров сумели спастись.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Исследования, проведенные в 2022 году специалистами из университета Кот-д'Ивуара, показывают, что бегемоты занимают лидирующую позицию среди животных, с которыми связаны нападения и увечья людей на территории страны. По приблизительным оценкам, в Кот-д'Ивуаре обитает около 500 бегемотов, которые рассредоточены по различным рекам в южной части страны, преимущественно в бассейнах рек Сассандра и Бандама.

Отмечается, что аварии с лодками здесь происходят довольно часто, так как местные жители используют самодельные баркасы для передвижения между населенными пунктами на побережье. Зачастую такие лодки перегружены пассажирами и грузами.