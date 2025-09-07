Венгрия запускает инициативы для превращения деревень в рабочие центры

Министерство национальной экономики Венгрии объявило о расширении программы "Венгерские деревни", направленной на поддержку малых населенных пунктов. Согласно инициативе, муниципалитетам с численностью жителей до 5 000 человек будут бесплатно передаваться неиспользуемые государственные объекты. Речь идет о закрытых почтовых отделениях, бывших банковских филиалах, а также жилых помещениях.

Как сообщает Day.Az, такие здания можно будет использовать для реализации проектов, отвечающих потребностям местного сообщества, либо продать их для привлечения инвестиций. В министерстве отмечают, что общественная выгода от передачи этой недвижимости значительно выше, чем от ее сохранения в собственности государства.

По данным ведомства, уже отобрано свыше 800 объектов, которые готовы к передаче. В ближайшее время соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение парламента. Ожидается, что инициатива позволит оживить социальную и экономическую жизнь венгерских деревень.