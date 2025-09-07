https://news.day.az/world/1778787.html В Бразилии вспыхнул лесной пожар - ВИДЕО Лесной пожар в Бразилии возле города Висенте-де-Карвальо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По сообщениям местных СМИ, огонь распространяется быстро из-за засушливой погоды и сильного ветра.
В Бразилии вспыхнул лесной пожар - ВИДЕО
Лесной пожар в Бразилии возле города Висенте-де-Карвальо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По сообщениям местных СМИ, огонь распространяется быстро из-за засушливой погоды и сильного ветра.
