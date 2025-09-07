В Бразилии вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар в Бразилии возле города Висенте-де-Карвальо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По сообщениям местных СМИ, огонь распространяется быстро из-за засушливой погоды и сильного ветра.