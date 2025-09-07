Макрон довёл Францию до неуправляемого состояния

После короткого летнего отпуска Эмманюэль Макрон вернулся в Париж с юга Франции и столкнулся с политическим кризисом, который, по сути, он сам и создал.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Telegraph.

В понедельник, скорее всего, президент-центрист потеряет уже шестого по счёту премьер-министра.

По итогам голосования о вотуме недоверия Франсуа Байру, по всей видимости, будет отправлен в отставку.

Сегодня во Франции многие задаются одним и тем же вопросом: как долго Макрон сможет продержаться у власти?

"Макрон не из тех, кто покидает поле боя", - заявил его пресс-секретарь в интервью The Telegraph.

Но с тех пор, как президент объявил о досрочных выборах после того, как на выборах в Европарламент в прошлом году его партия проиграла партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, французская политика находится в плачевном состоянии.

Эти выборы породили практически нефункционирующий парламент и поставили Макрона в положение фактического меньшинства, зависящего от милости радикальных правых и левых в Национальной ассамблее.

Тем временем во Франции набирает обороты волна протестов посредством движения "Bloquons Tout" ("Заблокируем всё"), которое планирует парализовать страну 10 сентября. В просочившихся в сеть документах парижской полиции содержатся предупреждения о возможных "насильственных действиях, диверсиях и атаках на стратегические отрасли экономики". Участники движения надеются превратить акцию в новый бунт, аналогичный протестам "жёлтых жилетов".

Протестующие обсуждают блокирование железнодорожных станций, проведение пикетов у нефтеперерабатывающих заводов и массовых "шопинг-протестов" - выход из супермаркетов без оплаты. По словам источника в разведке, это "горизонтальное движение без лидеров - каждый делает то, что считает нужным". Он отметил, что волна протестов широко распространилась: "встречи проходят не только в крупных городах, но и в сельской местности".

Кроме того, профсоюзы призвали граждан выйти на массовые демонстрации 18 сентября.