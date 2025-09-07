https://news.day.az/world/1778801.html Евросоюзу предрекли скорый распад Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европейскому союзу (ЕС) скорый распад. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя. "Евросоюз сейчас вошел в состояние распада.
Евросоюзу предрекли скорый распад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европейскому союзу (ЕС) скорый распад.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя.
"Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента", - считает Орбан.
Ранее журналист Пол Стейган заявил, что Евросоюз находится в бедственном положении. По его мнению, объединение "разорвут на части" более сильные коалиции.
