Израиль перехватил три дрона из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила за последние часы три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Беспилотники были запущены с территории Йемена. В двух случаях аппараты были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства", - указано Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в ряде районов на юге Израиля из-за угрозы вторжения беспилотников объявлялась воздушная тревога. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.