В Гяндже рухнул дом - есть погибший

В Гяндже произошло обрушение во время строительства дома. Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Автозавод. Согласно информации, в результате обрушения погиб мастер Т.Керимов (1985 г.р.), оказавшийся под завалами. По предварительным данным, троих человек удалось спасти.