В Гяндже рухнул дом - есть погибший
В Гяндже произошло обрушение во время строительства дома.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в поселке Автозавод.
Согласно информации, в результате обрушения погиб мастер Т.Керимов (1985 г.р.), оказавшийся под завалами.
По предварительным данным, троих человек удалось спасти.
Отмечается, что на место происшествия привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В настоящее время спасательные работы продолжаются.
По данному факту проводится расследование.
