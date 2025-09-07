Женская сборная Турции заняла второе место на ЧМ

Завершился женский чемпионат мира по волейболу FIVB 2025 года.

Как передает Day.Az, сегодня в финальном матче турнира встретились сборные Италии и Турции.

Игра завершилась победой итальянской сборной со счетом 3:2.

Таким образом, сборная Турции впервые в истории завоевала серебряную медаль чемпионата мира.