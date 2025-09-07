https://news.day.az/sport/1778798.html Женская сборная Турции заняла второе место на ЧМ Завершился женский чемпионат мира по волейболу FIVB 2025 года. Как передает Day.Az, сегодня в финальном матче турнира встретились сборные Италии и Турции. Игра завершилась победой итальянской сборной со счетом 3:2. Таким образом, сборная Турции впервые в истории завоевала серебряную медаль чемпионата мира.
Женская сборная Турции заняла второе место на ЧМ
Завершился женский чемпионат мира по волейболу FIVB 2025 года.
Как передает Day.Az, сегодня в финальном матче турнира встретились сборные Италии и Турции.
Игра завершилась победой итальянской сборной со счетом 3:2.
Таким образом, сборная Турции впервые в истории завоевала серебряную медаль чемпионата мира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре