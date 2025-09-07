Ливни в Швеции привели к транспортному коллапсу

Сильные дожди обрушились на регион Вестерноррланд в Швеции, вызвав масштабные перебои в транспортной системе.

Как передает Day.Az, служба спасения региона призвала жителей близлежащих коммун воздержаться от поездок. По данным Транспортного управления, несколько трасс оказались смыты и частично разрушены, что сделало движение крайне затруднительным. В Рамвике смыло участок дороги, легковой автомобиль провалился в образовавшуюся трещину. В машине находились два человека - один выбрался сам, второго спасатели вызволили из поврежденного автомобиля и доставили в больницу.

Транспортное управление сообщает, что ситуация не менее серьезная и для железнодорожного сообщения. В районе возле озера Стугушён частично сошел с рельсов поезд с опасным грузом. Несколько вагонов оказались в воде, но, по предварительным данным, груз не представлял непосредственной угрозы. Спасатели долгое время не могли добраться до места происшествия из-за размытых дорог. Еще один сход с рельсов произошел у Лонгселе, где утром сошел с путей поезд с лесоматериалами. Причины аварий пока выясняются. Машинист не пострадал.

Шведский метеорологический и гидрологический институт (SMHI) объявил желтые предупреждения вдоль побережья Норрланда. Власти предупреждают о риске новых подтоплений и разрушений инфраструктуры.