Серия наводнений накрыла китайские провинции Шаньси и Сычуань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так уровень воды в реке Хань на юге китайской провинции Шэньси за 20 часов поднялся на 11 метров, вызвав сильнейшее наводнение.

За 24 часа в Пинчане, Сычуань, выпало 364 мм осадков, что вызвало наводнения, а в Гуаньюане и Наньчоне за 12 часов выпало более 250 мм осадков.

Потоки воды затопили множество районов и нанесли значительный ущерб.