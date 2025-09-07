https://news.day.az/world/1778763.html Серия наводнений накрыла китайские провинции - ВИДЕО Серия наводнений накрыла китайские провинции Шаньси и Сычуань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Так уровень воды в реке Хань на юге китайской провинции Шэньси за 20 часов поднялся на 11 метров, вызвав сильнейшее наводнение.
За 24 часа в Пинчане, Сычуань, выпало 364 мм осадков, что вызвало наводнения, а в Гуаньюане и Наньчоне за 12 часов выпало более 250 мм осадков.
Потоки воды затопили множество районов и нанесли значительный ущерб.
