В этом году Финляндия депортировала более сотни граждан России. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Iltalehti. "С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России", - указано в материале.
Из Финляндии депортированы свыше ста россиян
В этом году Финляндия депортировала более сотни граждан России.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Iltalehti.
"С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России", - указано в материале.
По данным издания, некоторые россияне отказались добровольно покидать страну, поэтому полиция сопровождала их в Турцию, откуда они продолжали путь за собственный счет. В других случаях депортированных доставляли в Нарву (Эстония), где расположен ближайший открытый пограничный переход.
Отмечается, что Финляндия закрыла все пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года.
