Из Финляндии депортированы свыше ста россиян

В этом году Финляндия депортировала более сотни граждан России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Iltalehti.

"С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России", - указано в материале.

По данным издания, некоторые россияне отказались добровольно покидать страну, поэтому полиция сопровождала их в Турцию, откуда они продолжали путь за собственный счет. В других случаях депортированных доставляли в Нарву (Эстония), где расположен ближайший открытый пограничный переход.

Отмечается, что Финляндия закрыла все пограничные пункты с Россией в ноябре 2023 года.