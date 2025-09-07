Во Франции в желудке туриста нашли кокаин

В Мариньяне на юго-востоке Франции пассажир потерял сознание перед вылетом в Тунис, врачи нашли у него в желудке кокаин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Le Figaro.

Газета уточняет, что мужчине стало плохо на остановке у аэропорта в ночь с 1 на 2 сентября. Врачи скорой смогли его реанимировать и доставили в больницу. Во время компьютерной томографии в его желудке увидели десятки капсул с кокаином. В общей сложности он перевозил 220 г наркотика.

В конце августа французская полиция обнаружила запрещенные вещества у водителя, припарковавшего автомобиль с нарушением правил. Правоохранители проверяли город Павильон-су-Буа в департаменте Сена-Сен-Дени. В аллее Жюля Оффре они заметили неправильно припаркованную машину. Водитель находился в салоне и признался, что перевозит "несколько килограммов наркотиков". Он уже попадал в поле зрения полиции и вновь был арестован. При обыске автомобиля нашли 36 кг каннабиса.