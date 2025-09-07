https://news.day.az/world/1778821.html Трамп предупредил ХАМАС Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять его условия по урегулированию конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это - его последнее предупреждение. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят окончания войны.
Трамп предупредил ХАМАС
Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять его условия по урегулированию конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это - его последнее предупреждение.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят окончания войны. Израильтяне приняли мои условия. Теперь пришло время ХАМАСу сделать то же самое. Я предупредил ХАМАС о последствиях, если они откажутся. Это моё последнее предупреждение - другого не будет", - написал Трамп.
