Трамп предупредил ХАМАС

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС принять его условия по урегулированию конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это - его последнее предупреждение.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят окончания войны. Израильтяне приняли мои условия. Теперь пришло время ХАМАСу сделать то же самое. Я предупредил ХАМАС о последствиях, если они откажутся. Это моё последнее предупреждение - другого не будет", - написал Трамп.