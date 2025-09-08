Президент Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Эмомали Шарипович,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Таджикистан.
Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны.
Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства.
Взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений в различных сферах. С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю Ваше участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в Ханкенди в июле этого года, и нашу с Вами встречу.
Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития дружественных отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, дальнейшего углубления нашего взаимодействия.
Уважаемый Эмомали Шарипович, в столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана - постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
