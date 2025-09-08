ВОЗ просит власти Афганистана пересмотреть ограничения для женщин

Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Талибана с просьбой снять ограничения в отношении афганских женщин-гуманитарных работников, разрешив им путешествовать без сопровождения мужчин и помогать женщинам, испытывающим трудности с доступом к медицинской помощи после мощного землетрясения на востоке Афганистана, унесшего жизни 2200 человек.

Как сообщает Day.Az, по словам заместителя представителя офиса ВОЗ в Афганистане д-ра Мукты Шарма, сейчас очень большой проблемой становится растущая нехватка женского персонала в этих местах.

По оценкам, около 90% медицинского персонала в Афганистане составляют мужчины, а оставшиеся 10% - акушерки и медсестры, а не врачи, которые могли бы лечить тяжелые раны. Это затрудняет оказание медицинской помощи, поскольку женщины чувствуют себя некомфортно или боятся общаться с мужчинами и добираться до места лечения в одиночку, пишет Reuters.

Министерство здравоохранения Афганистана и представитель администрации Талибана пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

В 2022 году администрация Афганистана приказала женщинам-сотрудницам НПО прекратить работу вне дома. Представители гуманитарных организаций сообщают, что были исключения, особенно в секторах здравоохранения и образования, но многие заявили, что они были нерегулярными и недостаточными для резкого увеличения числа женщин-сотрудников, особенно в чрезвычайных ситуациях, требующих выезда.

Представитель офиса ВОЗ в Афганистане отметила растущий дефицит женщин-врачей в стране, поскольку талибы запретили студенткам поступать в средние школы и университеты, а это означает, что поток женщин-врачей не пополняется.

По оценкам ООН, от землетрясений пострадали около 11 600 беременных женщин. В Афганистане один из самых высоких показателей материнской смертности в Азии.