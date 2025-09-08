В Азербайджане открылась Академия ИИ

8 сентября в Баку состоялась церемония открытия Академии искусственного интеллекта (AI Academy).

Как передает Day.Az, об этом Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта, в мероприятии приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев.

На открытии были представлены планы работы Академии, образовательные программы и цели по развитию экосистемы искусственного интеллекта в стране. Участники ознакомились с учебной средой, созданными условиями и обсудили со студентами подготовку к учебному процессу, их ожидания и планы на будущее.

Отметим, что AI Academy - это учебный центр, который будет функционировать при поддержке AZCON Holding. Академия создана на основе "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы".

Основной целью Академии искусственного интеллекта является подготовка специалистов в области искусственного интеллекта и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также стремится в будущем превратить Азербайджан в ведущий центр обучения ИИ и внедрения инновационных проектов в регионе.

Учебные программы разработаны в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира. Академический состав включает специалистов с большим опытом работы в области ИИ и современных технологий.

Интеграция в глобальную научную среду является одним из приоритетных направлений деятельности Академии. С этой целью налажено сотрудничество с ведущими мировыми высшими учебными заведениями в области искусственного интеллекта: Массачусетским технологическим институтом, Калифорнийским университетом, Университетом Карнеги-Меллона, Гарвардским университетом и Стэнфордским университетом. Профессора и ученые этих престижных университетов будут приглашены в академию в качестве лекторов.

Особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности и разработке инновационных проектов. Студенты и профессионалы смогут работать над стартапами, участвовать в прикладных проектах и использовать международный опыт.

На мероприятии также был представлен прототип языковой модели искусственного интеллекта, созданный на основе обучения и корректировки 10 миллиардов токенов и 1,2 миллиона синтетических данных. Проект демонстрирует суверенный потенциал ИИ Азербайджана и является важным этапом развития национальной инновационной экосистемы.

"Создание Академии искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для подготовки нового поколения специалистов в стране, укрепления цифровой экономики и позиций Азербайджана на глобальной карте искусственного интеллекта", - сказал директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров.

Все образовательные программы Академии реализуются на полностью стипендиальной основе. Информация о следующих этапах приема и нововведениях публиковаться на официальном сайте AI Academy и в социальных сетях.