В село Венгли отправлена очередная группа вынужденных переселенцев

Согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории 8 сентября из Агдама в село Венгли Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Венгли отправлено 29 семей - 105 человек.