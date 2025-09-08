https://news.day.az/world/1778957.html

На юге Израиля сработал сигнал тревоги

В израильской Димоне недалеко от ядерного центра прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе бесплитоников. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в данных системы оповещения.