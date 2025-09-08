В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об абсурдных заявлениях российской пропаганды.

Российская пропаганда обнаружила ну прям НЕЧТО: оказывается, на сайте Госкомитета по диаспоре Азербайджана указано, мол "задача азербайджанской диаспоры - это лоббирование интересов Азербайджана".

После этого шокирующего открытия российские националисты, разумеется, призывают "разобраться и закрыть" азербайджанские диаспорские организации в РФ.

И это очень смешно, потому что ровно тем же самым занимается Россотрудничество - крыша этих самых "многонационалов".

Доказательства - на скриншотах выше. "Главная миссия - усиление влияния России в мире". Приоритет - страны СНГ.

А чего вы тогда выли, когда в Баку закрывали "Русский дом"? Или резко ослепли, когда речь о своих зашла?

Россотрудничество - лоббисты. И это факт. И если кому-то очень хочется повыть про лобби - начните уж с себя, дурачье!