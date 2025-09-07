Знают и в Венгрии, и в Сербии: о лидерских качествах Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Целый ряд аргументированных и теплых заявлений сделал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в пятницу после заседания венгерско-азербайджанской совместной экономической комиссии в Будапеште. Он особо подчеркнул, что партнерство с Азербайджаном принесло Венгрии значительные экономические дивиденды, способствуя существенному развитию ключевых отраслей экономики - энергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса и строительного сектора.

По словам Сийярто, благодаря энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном Венгрия, не обладающая собственными значительными запасами углеводородов, фактически трансформировалась в страну-производителя энергоресурсов. Он напомнил, что венгерская нефтегазовая компания MOL и государственная MVM приобрели доли в крупнейших в мире месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане и теперь могут выступать в качестве продавцов на международных энергетических рынках.

"В прошлом году 15% добычи углеводородов группы MOL было связано с Азербайджаном, примерно 5 млн баррелей нефти, а MVM добыла 382 млн кубометров газа с другого значительного месторождения углеводородов за четыре месяца [сентябрь-декабрь 2024 года]", - отметил глава венгерского МИД.

Впрочем, на мой взгляд, куда более важными были иные его слова.

"Мы строим сотрудничество с Азербайджаном на основе взаимного уважения и взаимной выгоды уже пятнадцать лет, а не со вчерашнего дня, за что нас изначально высмеивали и поучали те европейцы, которые сегодня выстраиваются в очередь в Баку, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

И это - абсолютная правда. Сегодня Венгрия и Азербайджан демонстрируют уникальный пример двустороннего взаимодействия, где политическая поддержка, энергетическое сотрудничество и культурно-цивилизационная близость образуют прочный фундамент. Этот союз - не конъюнктурный, а выстраданный временем, прошедший проверку в самые сложные периоды новейшей истории Азербайджана.

Особое место в азербайджано-венгерских отношениях занимает позиция Будапешта во времена, когда 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. Венгрия была среди немногих стран Европы, которые последовательно и принципиально поддерживали справедливую позицию Баку. Это имело особое значение: в условиях, когда некоторые державы предпочитали делать вид, что "не замечают" оккупации и гуманитарной катастрофы сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Именно о такие союзники, как Венгрия, оставались рядом с нашей страной в те, самые переломные моменты новейшей истории Азербайджана. Их солидарность стала символом того, что у Азербайджана есть настоящие партнеры, для которых международное право и справедливость не пустые слова. Не стоит забывать, что сотрудничество Азербайджана и Венгрии развивается и в рамках Организации тюркских государств.

Венгрия имеет статус наблюдателя в ОТГ, что подчеркивает особое отношение Будапешта к общему историческому и культурному наследию, а также готовность участвовать в судьбе региона. В нашей стране помнят, что в июле 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, пребывал тогда в статусе руководителя страны, председательствующей в Европейском союзе, посетил освобожденную Шушу для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.

Этот его смелый поступок вызвал недовольство в Брюсселе, но тем и характеризуются отношения между Баку и Будапештом, что они выстраиваются без оглядки на окрики откуда-либо. И в связи с этим я бы хотел напомнить слова, сказанные Орбаном 30 января 22023 года, на официальном обеде в Будапеште, устроенном в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

"За последние десять лет я многому научился у президента Алиева - как нужно эффективно руководить страной в крайне сложной обстановке... Я должен научиться у него тому, как, придерживаясь политики золотой середины, стать более успешным на международной арене", - произнес тогда Виктор Орбан.

Кстати, он далеко не единственный глава государства, который отмечал лидерские качества Президента Азербайджана.

Президент Сербии Александр Вучич в одном из своих выступлений сказал:

"Лидеры многих государств выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Ильхамом Алиевым".

Как видим, это было заявление, схожее с тем, что ныне заявил глава МИД Венгрии. И эти слова ярко иллюстрирует международный престиж Азербайджана и личное влияние его лидера, которое стало возможным благодаря принципиальной политике, основанной на защите национальных интересов и последовательной дипломатии.