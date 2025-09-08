Движение ХАМАС заявило о готовности немедленно вернуться за стол переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех удерживаемых там заложников.

Как сообщает AПA, соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале движения.

"ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения прекращения войны, вывода израильских войск из Газы и освобождения всех заложников в обмен на создание независимого палестинского правительства, которое немедленно приступит к работе", - говорится в сообщении.