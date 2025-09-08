https://news.day.az/world/1778826.html Растет число жертв наводнений и оползней в Пакистане В Пакистане число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, начавшимися 26 июня, достигло 905 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Пакистана (NDMA). Наиболее пострадавшим регионом стала провинция Пенджаб.
В Пакистане число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, начавшимися 26 июня, достигло 905 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Пакистана (NDMA).
Наиболее пострадавшим регионом стала провинция Пенджаб. В результате разлива трёх рек в провинции оказалось под водой 1,3 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.
С конца августа более 4100 деревень и 4,2 миллиона человек пострадали от наводнений, свыше 2 миллионов человек были переселены в безопасные районы.
