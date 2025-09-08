Зеленский заявил, что Путин избегает переговоров

Президент Украины Володимир Зеленский подчеркнул, что заявления лидеров и государств после массированных ударов по Украине должны быть продолжены "сильными действиями", в частности, Киев рассчитывает на сильную реакцию Вашингтона.

Как передает Day.Az, вечернее обращение украинского лидера размещено в его Telegram-канале.

"Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что президент РФ Владимир Путин испытывает мир - примут ли они это, смирятся ли.

Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против лиц, связанных с Россией, и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией", - указал Зеленский.