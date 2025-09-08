Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов

Иран выразил готовность вновь предоставить международным инспекторам доступ к своим ядерным объектам и ограничить уровень обогащения урана при условии отмены западных санкций.

Как отмечает издание The Guardian со ссылкой на статью министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи, Тегеран готов к "реалистичному и долгосрочному соглашению", передает Day.Az.

По его словам, речь идет о строгом международном контроле и ограничениях в ядерной программе в обмен на снятие давления санкционного режима. Он подчеркнул, что упущенная возможность может привести к серьезным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для глобальной безопасности.

Глава МИД обратился к европейским странам с предупреждением: не стоит автоматически следовать линии Вашингтона, иначе Европа рискует еще больше ослабить свое влияние в международной политике.

"Можно подумать, что Великобритания, Франция и Германия намеренно противостоят Ирану. Однако на деле они идут по опасному пути, рассчитывая заработать место за столом переговоров по другим вопросам. Такой расчет является стратегической ошибкой, которая неизбежно обернется против них", - подчеркнул Арагчи.