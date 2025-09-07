Трамп может посетить Казахстан

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл "прекрасную беседу" с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и не исключил возможности визита в эту страну.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Астану, Трамп сказал: "Я могу это сделать".

Характеризуя своего казахстанского коллегу, американский лидер отметил: "У меня с ним состоялся отличный разговор. Передайте ему привет. Он хороший человек".

Заявление Трамп сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома перед выездом на мужской финал Открытого чемпионата США по теннису.