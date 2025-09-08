Азербайджанские гимнастки завоевали 7 медалей на международном турнире

В Сан-Марино прошел международный турнир по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нашу страну на соревнованиях представляли Илона Зейналова, Говхар Ибрагимова и Захра Джафарова во взрослой возрастной категории, а также Шамс Агагусейнова и Азаде Атакишиева в молодежной.

Наши гимнастки выступили успешно и завоевали в общей сложности семь медалей.

В первый финальный день Азаде Атакишиева (93,884 балла) и Захра Джафарова (97,650 балла) завоевали бронзовые медали в многоборье.

Во второй финальный день было завоевано пять медалей. Шамс Агагусейнова завоевала золотые медали в программах с мячом (23,917 балла) и лентой (24,133 балла). Азаде Атакишиева завоевала золото в программе с булавами (25,000 балла) и серебро в программе с обручем (24,167 балла). Говхар Ибрагимова завоевала бронзовую медаль в программе с булавами (25,567 балла).