Суд оставил Самвела Карапетяна под арестом Ереванский суд оставил под арестом бизнесмена, владельца компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат.
Против Карапетяна было выдвинуто обвинение по статье "открытый силовой призыв к захвату власти".
