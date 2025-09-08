Экспорт Китая замедлился в росте

Рост экспорта Китая замедлился до шестимесячного минимума в августе. Об этом пишет Reuters, связывая это с сошедшим на нет кратковременным эффектом от "пошлинного перемирия" с США, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным китайской таможни, экспортные поставки из Китая выросли в августе на 4,4% в годовом исчислении. Это самый медленный рост за шесть месяцев. В июле аналогичный показатель составил 7,2%.

Импорт вырос на 1,3% после роста на 4,1% месяцем ранее.

Перспективы финансового стимулирования, как сказал изданию старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь, еще "довольно туманны". "У Китая все еще есть ряд экономических инструментов, таких как банковская кредитная политика и смягчение денежно-кредитной политики, которых может быть достаточно, чтобы помочь ему достичь 5%", - объяснил он.

Экспорт Китая в США в августе сократился на 33,12% в годовом исчислении, в то время как поставки в страны Юго-Восточной Азии выросли на 22,5% за тот же период. Китайские производители пытаются увеличить экспорт на рынки Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы компенсировать влияние пошлин Трампа, но ни одна другая страна, как отмечает агентство, не сравнится с США по уровню потребления.