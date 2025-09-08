США изменили правила получения неиммиграционных виз

Соединённые Штаты Америки изменили правила получения всех неиммиграционных виз, потребовав от заявителей обращаться за визой в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Лица, подающие заявление на получение неиммиграционной визы США, должны проходить собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в заявлении.

В то же время граждане стран, в которых США не выдают неиммиграционные визы, должны подавать заявление в специально назначенное посольство или консульство.