https://news.day.az/world/1778832.html США изменили правила получения неиммиграционных виз Соединённые Штаты Америки изменили правила получения всех неиммиграционных виз, потребовав от заявителей обращаться за визой в стране своего гражданства или постоянного проживания. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
