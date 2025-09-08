Анкара и Баку открывают дверь будущего: Кавказ без иллюзий

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На южнокавказской арене произойдет знаковое дипломатическое событие, способное дать новый импульс процессу нормализации в регионе. Согласно сообщениям турецких СМИ со ссылкой на дипломатические источники, Армения и Турция проведут первую встречу на уровне межправительственных делегаций, ключевой темой которой станет практический вопрос открытия сухопутной границы между двумя государствами, закрытой с 1993 года.

Делегация Турции во главе со специальным представителем президента Турции, послом Сердаром Кылычем, проследует в Армению непосредственно через контрольно-пропускной пункт "Маргара-Алиджан", функционирование которого и станет центральным пунктом повестки дня.

Ожидается, что в ходе встречи стороны не только примут конкретные решения, направленные на дальнейшую нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном, но и детально обсудят механизмы реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее в ходе пяти личных встреч между спецпредставителями Кылычем и Рубиняном.

Данный шаг знаменует переход от предварительных зондажей к конкретным практическим действиям, выводя непростой, но крайне необходимый диалог между двумя странами на качественно новый уровень.

Южный Кавказ - это не просто перекресток на карте, не географическое пятно между Черным и Каспийским морями. Это - нервная система Евразии, где веками сталкивались империи, ломались и возводились цивилизационные арки, где кровь и судьбы народов превращались в ткань истории. Здесь Византия смотрела на Персию, Россия - на Османскую Порту, Британия - на нефть и шелк, а местные народы вынуждены были играть на этой шахматной доске ценой собственной жизни. Южный Кавказ - это не "окраина" мира, это сердце, где бьется пульс соперничества и союза.

И сегодня, в начале третьего десятилетия XXI века, этот регион стоит на переломе эпох. Эпоха тянущихся десятилетиями конфликтов, которую питали внешние игроки, удерживая Кавказ в состоянии замороженной войны, постепенно уходит. Не потому, что мир внезапно стал гуманнее. А потому, что логика имперской политики, логика "разделяй и властвуй", столкнулась с реальностью нового времени: связности, транспортных коридоров, экономики, в которой танки не приносят дивидендов, а порты, дороги и газопроводы приносят. Кавказ сегодня - это арена, где рождается новая формула сосуществования: интеграция вместо блокады, взаимозависимость вместо вражды.

В этой новой реальности есть сила, без которой ничего не состоится. Сила, которая не просто участник, а архитектор нового порядка. Это Турция.

Анкара больше не играет вторую скрипку. Турция - это динамика, демография, индустрия, география. Это единственная страна, которая соединяет Кавказ с Европой и Ближним Востоком не на словах, а на деле. Это сила, которая показала в 2020 году, что баланс на Южном Кавказе можно изменить решительно, быстро и бесповоротно. Турция сегодня - это не "наблюдатель" и не "посредник", это стратегический стержень, вокруг которого выстраивается новая архитектура региона.

В этом контексте предстоящие переговоры турецкой и армянской делегаций на КПП Маргара-Алиджан - событие куда более масштабное, чем кажется. Это не протокольный жест, не "картинка" для газет. Это шаг, который еще недавно казался невозможным. И в его основе - не внезапное прозрение Еревана и не "добрая воля" мировой дипломатии. В его основе - стратегическая логика тандема Анкары и Баку. Турция не разговаривает с Арменией "отдельно". Она делает это в неразрывной связке с Азербайджаном. Это не "триангуляция", не ситуативное партнерство. Это железный тандем, где интересы переплетены, как артерии одного организма.

И именно это меняет всё. Армения привыкла к прошлому формату, когда внешние игроки - Москва, Париж, Вашингтон - разводили руками, делая вид, что контролируют процесс. На самом деле они лишь консервировали хаос. Сегодня правила другие. Сегодня Турция и Азербайджан диктуют повестку. Не ультиматумами, а фактами: открытыми дорогами, энергетическими проектами, военной мощью, политической волей. Армения впервые за десятилетия оказалась перед выбором не иллюзорным, а реальным: либо вписаться в новую архитектуру, либо остаться в роли изолированного анклава, сжатого между коридорами, соединяющими Восток и Запад.

Южный Кавказ входит в эпоху, когда история больше не пишется за его пределами. Она пишется здесь - в коридорах, дорогах, переговорах. И Турция - это перо, которым эта история выводится.

Чтобы понять суть современного азербайджано-турецкого партнерства, нужно вырваться за рамки дежурных формулировок и заглянуть в историческую глубину, где бьется сердце тюркского единства. Связи между Анатолией и Южным Кавказом - это не просто страницы учебника, это кровь и память, передаваемая из поколения в поколение. Но в XX веке, когда над Азербайджаном опустился железный занавес советской империи, братские узы были разорваны, вытеснены идеологическим цементом. И только в 1991 году, с восстановлением независимости, эти связи вырвались наружу, как река, прорвавшая плотину. Турция стала первой страной, которая признала независимость Азербайджана. Этот жест был не только актом политического расчета - это было признание судьбы, признание родства.

В первой Карабахской войне Турция не могла вмешаться напрямую - холодная геополитика диктовала свои правила, но Анкара сделала то, что могла: дипломатическая поддержка, гуманитарная помощь, моральная солидарность. В то время, когда регион тонул в хаосе постсоветских распадов, этот голос братской поддержки звучал как клятва: "Мы рядом". Но настоящий перелом случился позже, когда во главе Азербайджана и Турции встали два лидера - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Два политика, которые увидели в братстве не только романтический миф, а платформу для строительства новой реальности. Их союз стал не дружбой по эмоциям, а расчетливым и мощным партнерством, опирающимся на национальные интересы.

Формула "одна нация - два государства", произнесенная Гейдаром Алиевым, - это не метафора, не поэтический афоризм. Это архитектурный чертеж новой геополитики. В этой формуле нет растворения одного в другом. Здесь - уважение к суверенитету и способность действовать единым кулаком. Там, где многие "союзники" ограничиваются дежурными заявлениями, Азербайджан и Турция продемонстрировали: братство - это действие. Это строительство нефтегазовых магистралей, связывающих Каспий и Средиземноморье. Это совместные военные учения, когда армейские подразделения двух стран стоят плечом к плечу, демонстрируя врагам и скептикам железную спаянность. Это Шушинская декларация, которая превратила риторику в международно-правовой фундамент.

Фактология впечатляет. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал энергетической артерией, изменившей карту региона. TANAP и TAP - звенья великой энергетической цепи, несущей азербайджанский газ в Европу и превращающей Турцию в энергетический хаб. Вторая Карабахская война стала кульминацией этой интеграции: политическая, дипломатическая и военная поддержка Турции превратили Азербайджан в силу, способную восстановить справедливость. Это было не вмешательство, а синхронизация стратегий, симфония интересов и ценностей.

Турция и Азербайджан сегодня - это не просто два государства, это тандем, задающий темп в регионе. Их союз - кошмар для тех, кто привык к хаосу, и надежда для тех, кто ищет стабильности. Это модель нового типа отношений - когда братство не растворяется в эмоциях, а превращается в стальную конструкцию, выдерживающую удары истории.

История учит: те союзы, что зиждутся лишь на словах, обречены на распад. Союз же, основанный на крови, интересах и взаимном уважении, становится вечным. Азербайджан и Турция доказали это. И сегодня, когда мир снова скатывается к войнам и кризисам, эта формула - "одна нация - два государства" - звучит как вызов и как обещание будущего.

Военно-техническое сотрудничество: Это краеугольный камень безопасности Азербайджана. Турецкая военная промышленность (Baykar, ASELSAN, ROKETSAN) сыграла решающую роль в модернизации Вооруженных Сил Азербайджана. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 стали одним из символов Победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Турция стала одним из ключевых поставщиков вооружений для Азербайджана в предвоенные и послевоенные годы. Но важно отметить: это не отношения "продавца и покупателя". Это совместное производство, обмен технологиями и подготовка кадров. Открытие в Баку и Нахчыване центров по производству и обслуживанию БПЛА - прямое тому доказательство.

Экономика и энергетика: Турция является одним из крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. Совокупные турецкие инвестиции превышают 20 миллиардов долларов. С другой стороны, Азербайджан является ключевым поставщиком энергоресурсов для Турции, обеспечивая ее энергетическую безопасность.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД): Проект века, который изменил энергетическую карту региона, позволив азербайджанской нефти выйти на мировые рынки в обход традиционных маршрутов, минуя проливы Босфор и Дарданеллы.

Газопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод): Ключевой сегмент Южного газового коридора. Этот проект, реализованный совместными усилиями, превратил Турцию не только в потребителя, но и в важнейшего энергетического хаба, транзитера азербайджанского газа в Европу. В 2022 году через TANAP было поставлено рекордные 8,2 млрд кубометров газа, что укрепило позиции как Турции, так и Азербайджана на европейском рынке.

Транспортные коридоры: После победы в Отечественной войне и восстановления суверенитета Азербайджана над своими территориями открылись новые возможности.

Зангезурский коридор: Этот проект, предусмотренный 9-м пунктом трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, имеет историческое значение. Он не просто соединит основные территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а через нее и с Турцией. Он станет кратчайшим сухопутным путем из Европы в Азию, альтернативным традиционным маршрутам. Его открытие кардинально изменит экономическую географию всего региона, принеся выгоды всем странам, включая Армению, если она проявит политическую волю.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс: Еще один масштабный проект, созданный в обход непредсказуемых маршрутов. Эта железная дорога напрямую связывает Азербайджан и Турцию через Грузию, обеспечивая бесперебойные грузоперевозки.

Именно на этом фоне глубокой интеграции и абсолютного доверия между Анкарой и Баку следует рассматривать текущий процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Турция не является нейтральным посредником. Она - стратегический союзник Азербайджана, и это ее сила, а не слабость. Потому что это придает ее дипломатии вес, предсказуемость и надежность. Анкара четко дала понять, что полноценная нормализация ее отношений с Ереваном невозможна без урегулирования отношений между самими Арменией и Азербайджаном, без делимитации и демаркации границы, без подписания мирного договора.

Заявления высокопоставленных турецких чиновников, включая министра иностранных дел Хакана Фидана и спецпредставителя Сердара Кылыча, неоднократно подчеркивали эту взаимосвязь. Переговоры ведутся в формате, который можно охарактеризовать как "параллельные и взаимосвязанные процессы".

Как это работает на практике? Турецкая дипломатия не совершает никаких резких движений в армянском направлении без предварительных и исчерпывающих консультаций с азербайджанскими коллегами. Каждая повестка дня, каждый потенциальный шаг, каждая уступка и каждое требование обсуждаются заранее. Это не просто "информирование" постфактум. Это совместная выработка позиции.

Ярчайшим примером является история с открытием границы. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном, чьи территории были оккупированы армянскими вооруженными силами. И Анкара неоднократно заявляла, что вопрос ее открытия напрямую зависит от прогресса в урегулировании карабахского конфликта. Теперь, когда оккупация прекращена, появилась почва для диалога. Но и этот диалог ведется с оглядкой на Баку.

Переговоры о функционировании КПП "Маргара-Алиджан" - это, в первую очередь, вопрос практической логистики и экономики. Он касается третьих стран, грузовых перевозок. Но его реализация будет происходить поэтапно и строго в соответствии с тем, насколько продвинется процесс между Баку и Ереваном. Турция, таким образом, использует свой диалог с Арменией как дополнительный рычаг давления и стимулирования, действуя в унисон с интересами Азербайджана.

Этот подход полностью соответствует нормам международного права и дипломатической практике. Принцип суверенного равенства государств не отрицает, а, наоборот, предполагает право на создание стратегических союзов. Турция и Азербайджан exercising their sovereign right to align their foreign policies для защиты своих национальных интересов.

Историческим прецедентом можно считать особые отношения между США и Великобританией, или между Францией и Германией в рамках европейской интеграции. Однако случай Анкары и Баку уникален степенью близости без потери суверенитета.

Что касается отношений с Арменией, то Турция выступает здесь не как сторона конфликта, а как государство, следующее принципам Венской конвенции о праве международных договоров и Устава ООН, которые призывают к мирному урегулированию споров. Нормализация отношений - это долгосрочный инвестиционный проект в стабильность всего Южного Кавказа.

Южный Кавказ - это земля, где каждое дерево хранит в кольцах памяти вкус крови и пороха, где ветер, проходящий по ущельям, несет отголоски пушечных залпов и крики тех, кто так и не вернулся домой. Но даже самые израненные горы не могут бесконечно держать в себе войну. Они требуют мира, как почва требует дождя. Кавказ устал. Его народы, древние и гордые, заслужили не очередную главу кровавой хроники, а право на будущее - на торговлю, развитие, процветание. Они хотят, чтобы железные дороги стали путями хлеба, а не линиями фронта, чтобы мосты соединяли берега, а не разрывали судьбы.

Мир в этом регионе уже не романтическая мечта идеалистов. Это - холодная, расчетливая, неизбежная необходимость. Век глобальных потрясений не оставляет выбора: логика экономической целесообразности и общая усталость от конфронтации толкают народы к диалогу. Контейнеры с грузами важнее лозунгов, а новые маршруты ценнее старых обид. Мир - это не хрупкая надежда, а суровая, математическая inevitability.

В этой новой архитектуре именно Турции суждено стать архитектором, гарантом и мотором интеграции. Турция - не просто региональная сила, а стратегический центр тяжести, вокруг которого вращается вся логика Кавказа. Союз Турции и Азербайджана - это не блок против кого-то. Это ось, вокруг которой может выстраиваться будущее всего региона. Это как позвоночник, без которого тело рассыпается. Грузия давно понимает эту простую истину, Армения пока упирается, но у истории нет терпения к упрямцам. Рано или поздно даже она окажется в орбите этого союза, потому что таковы законы выживания.

Предстоящие переговоры на КПП "Маргара-Алиджан" - это маленький кирпич в стене нового дома. Но именно из таких кирпичей складывается здание стабильности. Их ценность не в громких словах, а в том, что за ними стоят трезвые расчеты. Турция и Азербайджан идут вперед не с завязанными глазами, а с открытыми картами. Они не строят иллюзий, они строят дороги. Они понимают цену мира, но понимают и цену войны - слишком хорошо, чтобы снова её платить.

Это и есть подлинная сила: когда два братских народа идут навстречу будущему, не забывая прошлого, но и не позволяя ему диктовать сегодняшний день. В этом - залог их прочности. И в этом - неизбежность мира, который рано или поздно восторжествует на этой земле. Мир не как милость, а как результат. Мир не как случайность, а как железная закономерность. Мир, который станет плотью новой реальности Южного Кавказа.