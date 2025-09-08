Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Выразив от своего имени и от имени народа Азербайджана Президенту Эмомали Рахмону и всему народу Таджикистана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника глава государства отметил: "Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны".

Президент Азербайджана добавил, что взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений в различных сферах: "С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю Ваше участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в Ханкенди в июле этого года, и нашу с Вами встречу".

Глава государства выразил уверенность, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития дружественных отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, дальнейшего углубления нашего взаимодействия.