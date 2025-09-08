Азербайджанские борцы завершили III Тюркскую универсиаду с 8 медалями

На III Тюркской универсиаде в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) подведены итоги соревнований по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Федерации борьбы Азербайджана сообщили, что накануне Вадат Гасымлы (60 кг) выиграл золотую медаль, Али Гулиев (97 кг) - серебряную, а Рамик Гейбатов (74 кг) и Джавад Мамедов (77 кг) - бронзовые. Сегодня же, в последний день соревнований, на пьедестал почета поднялись еще 4 азербайджанских борца. Роман Керимов (67 кг) завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе, а Ашраф Аширов (86 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - в вольной. Среди вольников отличился также Муса Агаев (65 кг), ставший обладателем серебряной награды.

Таким образом, азербайджанские борцы завершили Универсиаду с 8 медалями (4 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые).

В итоге наша сборная по греко-римской борьбе заняла 1-е место в медальном зачете, а сборная по вольной борьбе - 2-е.