Отмечается день рождения мастера тарной музыки Садыгджана

Садыгджан вошел в историю как выдающийся композитор, азербайджанский музыкант, усовершенствовавший тар. Эта талантливая личность получила широкую известность на Кавказе и в Иране как тарист-виртуоз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 179 лет со дня рождения видного тариста Садыгджана.

Мирза Садыг Асад оглу (Садыгджан) родился в 1846 году в городе Шуша. Его отец - Асад киши работал сторожем и с трудом содержал на свое небольшое жалование семью. Садыг, росший в нужде и бедности, с детства проявлял интерес к искусству, научился прекрасно исполнять народные песни.

Обратив внимание на приятный голос сына, Асад киши решает отдать его на учебу к Харрату Гулу. Послушав Садыга, Харрат Гулу принял его в школу. Эта школа сыграла огромную роль в музыкальном формировании Садыга. В 18 лет юноша потерял голос. Однако он не пал духом и решил научиться играть на свирели, а также на кяманче и таре. Как пишет профессор Бюльбюль, учителем Садыга по тару был шушинский тарист Алескер. Садыг в скором времени благодаря своему природному таланту и трудолюбию постигает это искусство и даже превосходит в мастерстве учителя.

Когда Садыг играл на таре, то Алескер со вздохом говорил: "Я бы хотел, чтобы мое богатство оказалось у Садыга, а его пальцы - у меня". Имя юного Садыга упоминалось рядом с именами таких выдающихся ханенде, как Гаджи Гуси, Мешади Иси, Кештазлы Гашим, Мирза Мухаммед Гасан, Абдул-Баги (Бюльбюльджан) и Джаббар Гаръягдыоглу.

Садыгджан был не только искусным таристом, но и настоящим новатором в буквальном смысле этого слова. Работая над усовершенствованием тара, он изменил строение грифа тара, выбросил лишние тона, сохранив только 17. До Садыгджана на таре играли, держа его на коленях. Он впервые стал играть на таре, прижимая его к груди. Это было наглядным свидетельством его необыкновенной виртуозности.

До Садыгджана тар имел 5 струн. Он добавил еще 6 струн, доведя их число до 11-и. Благодаря этим новшествам Садыгджан поднял культуру исполнения на таре на более высокую ступень. Усовершенствованный инструмент стали называть "волшебным таром", а Садыгджана - "отцом тара".

Садыг был мастером, снискавшим большую славу среди народов Закавказья. Его прозвище "Садыгджан" связано именно с этим. С XVIII века в странах Ближнего Востока, в том числе в Азербайджане, особо любимым и ценимым народом ханенде и сазандарам присваивалось имя или прозвище "джан". Заслужить это почетное имя среди азербайджанских музыкантов и исполнителей удалось лишь Садыгу и известному ханенде Абдул-Баги Зулалову (Бюльбюльджану).

Сохранилось немало воспоминаний о виртуозной игре, а также личности Мирзы Садыга. Известный музыкант Мешади Сулейман Мансуров был покорен искусством великого тариста.

В 90-х годах XIX века в Шуше под руководством Садыгджана был создан ансамбль, в котором участвовали самые прославленные певцы, таристы, кеманчисты, исполнители на свирели, балабане, гоша нагара и зурне. Ансамбль Садыгджана неоднократно выступал на празднествах в городе Шуша, в меджлисах Хуршидбану Натаван, в тифлисском парке "Муштехид" и т.д.

Скончался Мирза Садыг в 1902 году в возрасте 56 лет в Шуше.