Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку Годовых собраний Группы ИБР в 2026 году - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О создании Организационного комитета по проведению в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Совет директоров Группы Исламского банка развития 22 мая 2025 года принял решение о проведении в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, в связи с чем был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях со стороны Правительства Азербайджанской Республики (страны-хозяйки) для предстоящих в 2026 году ежегодных собраний Группы ИБР".
Организация в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, также внесет позитивный вклад в укрепление регионального и международного партнерства нашей страны, расширение сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, представление экономического и инвестиционного потенциала Азербайджанской Республики.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, постановляю:
1. В связи с проведением в городе Баку 16-19 июня 2026 года ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года создать Организационный комитет в следующем составе:
председатель Организационного комитета
Самир Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
заместитель председателя Организационного комитета
Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджанской Республики
члены Организационного комитета:
Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Сахиль Бабаев - министр финансов Азербайджанской Республики
Адиль Керимли - министр культуры Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Шахин Багиров - председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вюсал Гусейнов - начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Талех Кязымов - председатель Центрального банка Азербайджанской Республики
Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"
Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку.
2. Организационному комитету, созданному частью 1 настоящего Распоряжения:
2.1. В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях со стороны Правительства Азербайджанской Республики (страны-хозяйки) для предстоящих в 2026 году ежегодных собраний Группы ИБР", обеспечить подготовку и реализацию Плана мероприятий по организации и проведению ежегодных собраний;
2.2. решить другие необходимые вопросы, связанные с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития за 2026 год.
3. Министерству экономики Азербайджанской Республики осуществить координацию с Группой Исламского банка развития в связи с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года и функции секретариата Организационного комитета.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить предусмотрение в проекте государственного бюджета на 2026 год соответствующих средств для финансирования расходов, связанных с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, и принять меры по решению других необходимых вопросов", - говорится в документе.
