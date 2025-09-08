Создан Оргкомитет в связи с проведением в Баку Годовых собраний Группы ИБР в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение О создании Организационного комитета по проведению в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Совет директоров Группы Исламского банка развития 22 мая 2025 года принял решение о проведении в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, в связи с чем был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях со стороны Правительства Азербайджанской Республики (страны-хозяйки) для предстоящих в 2026 году ежегодных собраний Группы ИБР".

Организация в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, также внесет позитивный вклад в укрепление регионального и международного партнерства нашей страны, расширение сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, представление экономического и инвестиционного потенциала Азербайджанской Республики.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, постановляю:

1. В связи с проведением в городе Баку 16-19 июня 2026 года ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года создать Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Самир Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

заместитель председателя Организационного комитета

Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета:

Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Сахиль Бабаев - министр финансов Азербайджанской Республики

Адиль Керимли - министр культуры Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Шахин Багиров - председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вюсал Гусейнов - начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Талех Кязымов - председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку.

2. Организационному комитету, созданному частью 1 настоящего Распоряжения:

2.1. В соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях со стороны Правительства Азербайджанской Республики (страны-хозяйки) для предстоящих в 2026 году ежегодных собраний Группы ИБР", обеспечить подготовку и реализацию Плана мероприятий по организации и проведению ежегодных собраний;

2.2. решить другие необходимые вопросы, связанные с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития за 2026 год.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики осуществить координацию с Группой Исламского банка развития в связи с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года и функции секретариата Организационного комитета.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики обеспечить предусмотрение в проекте государственного бюджета на 2026 год соответствующих средств для финансирования расходов, связанных с проведением ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года, и принять меры по решению других необходимых вопросов", - говорится в документе.