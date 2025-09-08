https://news.day.az/world/1779021.html На Камчатке нашли истребитель времен Второй мировой войны - ВИДЕО На дне одного из камчатских озёр обнаружили и подняли истребитель P-63 Kingcobra, переданный Советскому Союзу в годы войны по программе ленд-лиза. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самолёт когда-то находился под управлением советского пилота Зинедина Мустафаева.
На Камчатке нашли истребитель времен Второй мировой войны - ВИДЕО
На дне одного из камчатских озёр обнаружили и подняли истребитель P-63 Kingcobra, переданный Советскому Союзу в годы войны по программе ленд-лиза.
Самолёт когда-то находился под управлением советского пилота Зинедина Мустафаева. В 1945 году во время учебного полёта машина потерпела крушение: у неё оторвалась хвостовая часть, но кабина сохранилась почти в идеальном состоянии, скрытая под слоем ила.
