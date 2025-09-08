Объявлена развлекательная программа Фестиваля винограда и вина

В Шамахы состоится Фестиваль винограда и вина, который познакомит посетителей с производством вина в Азербайджане, а также запомнится интересной развлекательной программой.

Как сообщает Day.Az, фестиваль пройдет 13 сентября на территории виноградарско-винодельческого комплекса ООО "Şirvan şərabları" в селе Мейсери и начнется со специального шоу.

В этот день на сцене выступит группа "Mexican band", исполняющая музыку в стиле мексиканских и самба-ритмов. В фестивале также примут участие музыкальные коллективы "Gaga Band", известные своими динамичными выступлениями в стилях рок и хип-хоп, и "The Passion Band", играющие на струнных инструментах.

Среди участников фестиваля также группа "Dihaj" под руководством Дианы Гаджиевой, которая выступала в группе "Beri Bakh", а затем представляла Азербайджан на "Евровидении" в 2017 году с песней "Skeletons". Посетителям будет представлена ​​экспериментальная электронная музыка в исполнении группы. Гостьей Фестиваля винограда и вина станет Ульвия Рагимова - одна из известных джазовых исполнительниц Азербайджана, участница международных конкурсов.

Следующим музыкальным участником, который предстанет перед зрителями в первый день фестиваля, станет молодой композитор и исполнитель Кязым Джан. Своим динамичным выступлением он подарит зрителям незабываемые моменты. В первый день фестиваля на сцену также выйдут Нигяр Джамал, завоевавшая первое место на конкурсе песни "Евровидение" в 2011 году с песней "Running Scared" в дуэте с Эльдаром Гасымовым, а также Диляра Кязимова, представлявшая нашу страну на "Евровидении" в 2014 году с песней "Start a Fire".

Кубинская певица, танцовщица и хореограф Эдглис Хейл, отличающаяся своей энергетикой и харизмой, пригласит участников фестиваля потанцевать под латиноамериканские ритмы. DJ Ирада добавит фестивалю ритмичности и динамики своими энергичными треками, основанными на народной музыке, а юный DJ Камо - музыкой, рассчитанной на разную аудиторию.

Музыкальная программа 14 сентября также будет разнообразной. В этот день фестиваль откроет Севанна - молодая исполнительница, выступающая в жанре современной поп-музыки и отличающаяся своим голосом и неповторимой сценической подачей. Незабываемые моменты также обещают выступления талантливого саксофониста Теймура Сулейманбейли, выступающего в составе проекта "Suleymanbeyli Group", и солистки группы Назрин. Кроме того, выступят группа "Retro Band", исполняющая популярные песни в стиле ретро, ​​а также дважды выступавший на "Евровидении" и победивший в конкурсе "Голос Турции" Эльнур Гусейнов, популярная эстрадная певица Нура Сури, солистка государственного ансамбля "Гая" Хумай Асланова, певица и композитор, народная артистка Тунзаля Агаева, известная своими выступлениями, сочетающими поп, джаз и фолк, популярный певец Самир Пириев, а также Нигяр Джамал и DJ Камо.

Посетителей фестиваля в течение двух дней ждет насыщенная программа. Они смогут познакомиться с виноградарством, виноделием и туристическим потенциалом Азербайджана, поучаствовать в интерактивных играх.

Цель фестиваля - продвижение местного виноградарства и виноделия, увеличение экспортного потенциала винной продукции, а также популяризация истории и достижений страны в этой сфере. В этом году в мероприятии примут участие 23 винных бренда. В течение двух дней на территории фестиваля будут действовать выставка, мастер-классы и павильоны известных ресторанов.

Для гостей будут организованы дегустации разнообразной винной продукции от местных и зарубежных производителей, посетители смогут приобрести понравившуюся продукцию по самым доступным - заводским - ценам, поучаствовать в мастер-классах и послушать интересные презентации винодельческих домов.

Для участия в фестивале можно зарегистрироваться через сайт iTicket.az.

iFrame