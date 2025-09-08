Делегация из США ознакомилась с деятельностью АЖД

8 сентября председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", входящего в состав компаний AZCON Holding, Ровшан Рустамов встретился с прибывшей в Азербайджан делегацией американских бизнесменов.

Об этом Day.Az сообщили в АЖД.

В ходе встречи гостей проинформировали о деятельности АЖД, в частности о работе по увеличению объемов грузоперевозок по Среднему коридору.

Было отмечено, что АЖД продолжает успешную работу по диверсификации маршрутов транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Среди ключевых достижений по развитию Среднего коридора и грузоперевозок Восток-Запад-Восток были обозначены увеличение с 1 до 5 миллионов тонн в год пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс после модернизации; достигнутое в июле соглашение АЖД с "Китайскими железными дорогами" об укреплении потенциала линии Баку-Тбилиси-Карс; назначение представителя АЖД и открытие контейнерной площадки мощностью годовой перевалки в 20 000 TEU в порту Сиань; присоединение в августе этого года китайской компании CRCT к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd.

Было особо подчеркнуто, что Зангезурский коридор (Trump Route for International Peace and Prosperity; TRIPP), договоренность о котором была достигнута в Вашингтоне, обеспечит бесперебойные грузопотоки по Среднему коридору, способствуя экономическому развитию и региональной интеграции.

Председатель АЖД отметил, что проделанная работа, в том числе интеграция Бакинского порта, с которым накануне смогли ознакомиться представители американского бизнеса, с Азербайджанскими железными дорогами, уже дает положительные результаты, превращая АЖД в крупную транспортно-логистическую группу, охватывающую железнодорожные, портовые, терминальные и экспедиторские услуги. За 8 месяцев 2025 года Азербайджан принял из Китая по Среднему коридору 265 блок-поездов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот число принятых поездов составляло лишь 168. В Бакинском порту за тот же период было перевалено около 70 тысяч TEU контейнеров, что на 47% больше, чем в прошлом году (47 157 TEU).

На встрече были обозначены приоритеты АЖД, включающие в себя декарбонизацию для сокращения выбросов и использования чистых технологий, цифровизацию с использованием смарт-систем для более безопасных, быстрых и эффективных операций, а также устойчивость, поддерживающую долгосрочное развитие и экологическую ответственность.

Представители делегации американских бизнесменов выразили благодарность за информацию о широкомасштабной деятельности АЖД, указали на важную роль компании в грузоперевозках по международным коридорам и отметили заинтересованность во взаимном сотрудничестве.