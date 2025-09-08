Полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять Камалу Харрис

Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и экс-кандидата от Демократической партии на пост главы США Камалы Харрис.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США.

По данным издания, с силовых служб сняли данные обязанности после критики договоренности. 