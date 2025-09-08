https://news.day.az/world/1778926.html Полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять Камалу Харрис Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и экс-кандидата от Демократической партии на пост главы США Камалы Харрис. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Los Angeles Times. Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США.
