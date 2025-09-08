В Азербайджане турагенство обмануло более 20 человек

В Генеральную прокуратуру поступило обращение по фактам обмана граждан со стороны ООО, действующих в качестве частных туристических агентств, при покупке турпакетов и авиабилетов.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в обращении говорится:

"В прокуратуру Хатаинского района города Баку поступило множество жалоб на незаконные действия должностных лиц ООО "JOY TOUR" и "JOY TRAVEL", действующих в качестве частных туристических агентств. Установлено, что учредитель ООО Рашад Искендер оглу Ильясов, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в ущерб интересам службы, обманным путём завладел денежными средствами более чем 20 лиц, обратившихся с целью приобретения туристических пакетов и авиабилетов.

Рашад Ильясов привлечен в качестве обвиняемого по этим статьям и на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ряду статей.

Граждан, пострадавших от незаконных действий обвиняемого, просят обращаться в прокуратуру Хатаинского райна города Баку.