https://news.day.az/world/1778836.html Трамп уверен, что сможет достичь мира между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что война будет завершена. Как сообщает Day.Az, глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп. "Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано", - добавил он, говоря о российско-украинской войне. "Я уверен, что мы это сделаем".
Трамп также подчеркнул, что ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.
