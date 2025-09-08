Трамп уверен, что сможет достичь мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что война будет завершена.

Как сообщает Day.Az, глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп. "Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано", - добавил он, говоря о российско-украинской войне. "Я уверен, что мы это сделаем".

Трамп также подчеркнул, что ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.