Иран сообщит МАГАТЭ о своей позиции в форме ноты

Иран представит свою позицию Международному агентству по атомной энергии и Совету директоров агентства в форме ноты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране 8 сентября.

По его словам, Иран рассчитывает на публикацию объективного доклада, учитывающего атаки на ядерные объекты и реальное положение дел. Международное агентство по атомной энергии могло бы подробно представить этот вопрос, что создало бы условия для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Багаи заявил, что МАГАТЭ понимает, что формат исполнения Ираном своих контрольных обязательств не может применяться так, как это было до атак, и позиция Ирана должна быть учтена.

По его словам, этот вопрос был рассмотрен в ходе трех раундов переговоров между Ираном и МАГАТЭ в Тегеране и Вене. Окончательный результат пока не достигнут. Тем не менее переговорный процесс проходит в позитивном ключе. Иранская переговорная группа учитывает реалии, закон, принятый парламентом Ирана, и мнение Высшего совета национальной безопасности. Текст о новом формате сотрудничества Ирана с агентством находится на стадии подготовки.

Багаи отметил, что в начале мая документы, к которым агентство имело доступ, были переданы в Вену. Это был шаг, противоречащий протоколу, и агентство также признало, что этого не следовало делать.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-атомщиков и других лиц. Вечером того же дня Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по многим целям, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

Напомним, что 22 июня США нанесли военные авиаудары по трем иранским ядерным объектам. Отмечалось, что в результате авиаударов были уничтожены ядерные объекты Ирана.

Добавим, что вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по американской военной базе в Катаре.

24 июня канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что правительство Израиля согласилось на прекращение огня с Ираном при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана также опубликовал заявление, в котором отметил прекращение атак.

Напомним, что 2 июля Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно закону, принятому парламентом Ирана, инспекторам МАГАТЭ запрещен въезд в страну для проведения инспекций. Им может быть разрешен въезд в страну только в том случае, если Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердит, что на мирную ядерную деятельность страны и безопасность ядерных объектов даны гарантии.