Нападение на полицейский участок в Измире, есть жертвы

В Измире произошло вооружённое нападение на полицейский участок, есть погибшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, 16-летний подросток открыл огонь по полицейским из ружья.

В результате инцидента погибли 2 полицейских, один полицейский получил ранение.