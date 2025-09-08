https://news.day.az/world/1778884.html Нападение на полицейский участок в Измире, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО В Измире произошло вооружённое нападение на полицейский участок, есть погибшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, 16-летний подросток открыл огонь по полицейским из ружья. В результате инцидента погибли 2 полицейских, один полицейский получил ранение.
Нападение на полицейский участок в Измире, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
В Измире произошло вооружённое нападение на полицейский участок, есть погибшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, 16-летний подросток открыл огонь по полицейским из ружья.
В результате инцидента погибли 2 полицейских, один полицейский получил ранение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре