Нападение на полицейский участок в Измире, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО

В Измире произошло вооружённое нападение на полицейский участок, есть погибшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, 16-летний подросток открыл огонь по полицейским из ружья. В результате инцидента погибли 2 полицейских, один полицейский получил ранение.