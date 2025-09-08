https://news.day.az/world/1778898.html

В России горящий автомобиль слетел с недостроенного моста - ВИДЕО

Полыхающий автомобиль рухнул в реку при попытке пролететь через строящийся мост в Башкирии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всё произошло сегодня в Бураевском районе. Водитель пролетел опалубку моста, а затем машина в полёте загорелась и рухнула в реку Быстрый Танып. По предварительным данным, мужчина выжил.