В России горящий автомобиль слетел с недостроенного моста

Полыхающий автомобиль рухнул в реку при попытке пролететь через строящийся мост в Башкирии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всё произошло сегодня в Бураевском районе. Водитель пролетел опалубку моста, а затем машина в полёте загорелась и рухнула в реку Быстрый Танып. По предварительным данным, мужчина выжил. Он госпитализирован в местную больницу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
