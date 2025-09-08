В России произошло землетрясение

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Камчатское подразделение Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр подземных толчков находился на глубине 69,2 км, в 271 км от Петропавловска-Камчатского.

Информации о последствиях землетрясения на данный момент нет.