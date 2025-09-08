Yeni Şuşa məscidi belə inşa olunur

Ucalmaqda olan Yeni Şuşa məscidi öz əzəməti ilə şəhərin yeni simvoluna çevriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, Məscidin təməli 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Məscidin forması 8 rəqəmini, yəni Şuşanın işğaldan azad olunğu günü - Zəfər Gününü, iki minarəsi isə 11 rəqəmini - şəhərin işğaldan edildiyi 11-ci ayı simvolizə edəcək. Minarələrin hündürlüyü 72 metr olacaq.

Şuşa həm də öz tarixi memarlıq nümunələri olan məscidləri ilə məşhurdur. Bu tarixi memarlıq inciləri sırasına isə hazırda daha bir inci - Yeni Şuşa məscidi daxil olacaq.

Layihə Heydər Əliyev Fondunun və "Paşa Holdinq"in dəstəyi ilə həyata keçirilir.