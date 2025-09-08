Минобороны предупредило население

С 8 по 12 сентября в Пирекешкюле и Агдере пройдет процесс уничтожения боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые стали непригодными для использования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на совместную информацию Министерства обороны Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), уничтожение просроченных и непригодных боеприпасов будет проведено с соблюдением всех мер безопасности на полигоне близ поселка Пирекешкюль и в учебном центре вблизи Агдере.

"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и обращаем внимание, что для беспокойства нет никаких оснований", - говорится в сообщении.