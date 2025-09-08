Ситуация с уровнем Каспия вызывает тревогу в Казахстане

Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому удалось сохранить Северный Арал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу страны.

"Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - подчеркнул он.

По его словам, снижение уровня Каспия вызывает обеспокоенность граждан.

"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС", - отметил глава государства.

Токаев добавил, что состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями.

"Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - сказал Президент Казахстана.