Трамп планирует разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в ближайшие дни намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает Day.Az, глава Белого дома поделился своими планами во время беседы с журналистами на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

"Совсем скоро. В течение ближайших пары дней", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о сроках контакта с Путиным. По его словам, предстоящий диалог напрямую связан с завершением российско-украинского конфликта. "Мы сможем добиться этого. Вся ситуация вокруг России и Украины будет решена. Я уверен, что у нас это получится", - подчеркнул он.

Трамп также сообщил, что в США в ближайшее время приедут несколько европейских лидеров для обсуждения путей прекращения войны.

"У нас идут очень серьезные переговоры. Некоторые руководители стран Европы посетят нашу страну в понедельник и вторник, каждый отдельно", - отметил он.