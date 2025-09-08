На улицах Кореи появились роботы-мусоросборщики

В Южной Корее внедряют необычное решение для чистоты улиц.

Теперь, если поблизости нет урны, достаточно отсканировать специальный QR-код в приложении. На вызов приедет Геми - робот, предназначенный для сбора мусора.

Геми оснащён контейнерами для раздельного сбора отходов. После того как человек выбросит мусор, робот остаётся рядом ещё около тридцати секунд, позволяя положить дополнительные предметы. А затем он уезжает, будто "прощаясь" с горожанами.

Такие "городские робомусорки" становятся частью программы по цифровизации городской среды и экологии. Они не только облегчают утилизацию, но и привлекают внимание жителей к вопросам переработки отходов.