На улицах Кореи появились роботы-мусоросборщики - ВИДЕО
В Южной Корее внедряют необычное решение для чистоты улиц.
Теперь, если поблизости нет урны, достаточно отсканировать специальный QR-код в приложении. На вызов приедет Геми - робот, предназначенный для сбора мусора.
Геми оснащён контейнерами для раздельного сбора отходов. После того как человек выбросит мусор, робот остаётся рядом ещё около тридцати секунд, позволяя положить дополнительные предметы. А затем он уезжает, будто "прощаясь" с горожанами.
Такие "городские робомусорки" становятся частью программы по цифровизации городской среды и экологии. Они не только облегчают утилизацию, но и привлекают внимание жителей к вопросам переработки отходов.
